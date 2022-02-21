سليمان وهدان: حزب الوفد يتصدر صفوف المعارضة فى البرلمان وأجندته وطنية

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن البرلمان السابق شهد إصدار حوالي 900 مشروع قانون، ومشروعات الدولة كانت متوقفة منذ عام 2011 وحتى عام 2016، لافتا إلى أنهم استخدموا أكثر من أداة برلمانية فى المجلس السابق أبرزاها الاقتراح برغبة.

وأشار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن البرلمان الحالي تأسيس جديد وكتلة صلبة وحزب مستقبل وطن يمثل أغلبية حقيقية، مضيفا: "البرلمان الحالي يشهد تمثيلا حقيقيا للأغلبية ممثل فى حزب مستقبل وطن".

وتابع: "حزب الوفد يتصدر صفوف المعارضة فى البرلمان المصري وأجندته وطنية تماما، وحزب الوفد يقدم صورة ديمقراطية فى كافة انتخاباته ونمثل تداول السلطة بشكل سلمي بشكل حزبي"، معلنا دعمه للمستشار بهاء أبو شقة.