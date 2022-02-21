سفيرة أوكرانيا لدى نيوزيلندا: مستعدون للغزو الروسي

قالت سفيرة أوكرانيا -غير المقيمة- لدى نيوزيلندا كاترينا زيلينكو اليوم الاثنين إن بلادها مستعدة للحرب حال إقدام روسيا على غزو أراضيها، وأن الصراع سيتردد صداه جنوبي المحيط الهادئ.

وأوضحت السفيرة- التي تقيم في سنغافورة، وهي مسؤولة عن إدارة علاقات بلادها مع نيوزيلندا- في مقابلة أن إدانة نيوزيلندا لأي عدوان روسي محتمل، كانت "مفيدة"، حتى ترى موسكو أن كييف تحظى بالدعم في أنحاء العالم، وفقا لموقع "ستاف" النيوزيلندي.

وتابعت زيلينكو أن"روسيا في الوقت الحاضر لا تستخدم فقط قواتها العسكرية، لكننا نرى أيضا مكونا كبيرا غير عسكري ... فمن بين أوراق المساومة الروسية في لعبتها الخطرة هناك إمدادات الطاقة، وأزمة المهاجرين، وأدوات الحرب الهجين في أنحاء أوروبا، والهجمات الإلكترونية، والتدخل في الانتخابات، وحملات التضليل الإخبارية المزيفة، كل ذلك على سبيل المثال لا الحصر".

وأضافت: "ما يجري حول أوكرانيا لا يتعلق فقط بأوكرانيا. التهديد الذي تتعرض له دولة يهدد أمن الجميع ".

وقالت السفيرة إن مستقبل أوكرانيا على المحك، وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في البلاد أن غالبية السكان على استعداد لحمل السلاح للدفاع عن وطنهمد.

وتابعت بالقول: "أوكرانيا في حالة حرب منذ عام 2014، لذلك نحن مستعدون جيدا لهذه الأنواع من التهديدات."

وكانت روسيا ضمت، بالقوة، شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وكانت نيوزيلندا أعلنت دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.