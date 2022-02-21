ردود فعل ايجابية ونجاح كبير حققه برنامج "الدوم" مع بداية عرض حلقاته الأولي على شاشة ‏قناة "‏on‏"، وخلال الحلقات الأولى طل الكابو حميد الشاعري بإطلالة مميزة ضمن لجنة تحكيم ‏مسابقة الأصوات، برفقة كلا من الملحن عمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة، وقد لاقى ظهور ‏حميد اشادات واسعة من الجمهور، الذي اشاد برؤيته في اختيار المواهب، كما اشادوا برقي ‏أسلوبه حتى في حال رفضه لموهبة من المواهب.‏

وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، مؤكدا أنه رفض ‏لسنوات طويلة المشاركة في لجان تحكيم برامج اكتشاف مواهب، إلا أنه وافق على المشاركة في ‏برنامج "الدوم" لثقته أن البرنامج هادف وصناعه لديهم نيه حقيقية في دعم المواهب الشابة، ‏واتاحة فرص حقيقية لهم، مضيفا أنه سعيد بمشاركة مواهب مصرية 100% ومن كافة ‏المحافظات المصرية وليس القاهرة فقط.‏

وقال في تصريحات صحفية موجها نصيحة للمشاركين :"دائما واقفة الاستيدج لها رهبه كبيرة، ‏والمواهب المشاركة في أي برنامج مسابقات يمتلكهم القلق، وكل واحد بيبقى في مخليلته فنان ‏معين، ولكن أقول لهؤلاء لا تنظر لغيرك، خليك انت زي ما انت، غني الحاجه اللي تحبها، ‏والناس هتحبك زي ما انت كده، لكن لو كنت حد تاني هتبقى مقدمتش جديد خالص و ده مش ‏صح".‏

وكان حميد قد تصدر التريند خلال الفترة الماضية بأكثر من حدث، أولهم كان فور إعلان ‏الهضبة عمرو دياب عن تعاون جديد يجمعه بحميد الشاعري، إذ قال عمرو دياب خلال حفلته ‏الأخيرة بالمنارة، أنه يستعد لطرح عمل جديد يعود من خلاله للتعاون مع حميد الشاعري، ‏وسيكون مفاجأة للجمهور تعيد للأذهان التاريخ الطويل الذي جمعهم بأغاني مميزة، واضاف ‏الهضبة أن حميد صنع له أغنيات تعيش وتستمر بمرور الزمن، وارتبط بها الجمهور لأكثر من ‏‏30 عاما، فيما انتشر مؤخرا فيديو ليوتيوبر شهيرة تدعى إيمان صبحي، تقدم برنامج يحمل اسم ‏‏"ماذا لو" قدمت حلقة استثنائية عن مسيرة الكابو حميد الشاعري، لتجيب عن تساؤل "ماذا لو ‏حميد الشاعري مكنش موجود"، وحققت الحلقة مشاهدات عالية وردود فعل ايجابية كثيرة.‏

الجدير بالذكر أن أخر أعمال حميد الشاعري كان دويتو جمعه بالرابر الشاب مروان موسى، ‏ودمجت الأغنية التراث اللموسيقي الليبي بموسيقى الراب، وحققت نجاح كبير فور طرحها، ‏خاصة أن حميد قد تمكن من الوصول لكافة الأجيال بموسيقاه، وتمكن من الجمع بين الماضي ‏والحاضر ليترك بصمة كبيرة مع الأجيال الجديدة توازي البصمة التي تركها خلال مسيرته مع ‏كبار نجوم الوطن العربي.‏