موسيماني يحتفل بـ عيد ميلاد متعب: قدم إنجازات أسطورية مصحوبة بالعمل الجاد

حرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد عماد متعب، نجم الأحمر والكرة المصرية السابق، الـ39، والذي حل أمس الأحد.

وعلق موسيماني، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على منشور يبرز البطولات والألقاب التي حصل عليها عماد متعب مع منتخب مصر النادي الأهلي، حيث كتب: "إنجازات أسطورية مصحوبة بالعمل الجاد، ياله من تاريخ كروي كبير".

وحصل متعب، مع الأهلي على 29 بطولة محلية وقارية، حيث حصل على الدوري المصري 11 مرة، والسوبر المصري 6 مرات، وكأس مصر 3 مرات، بالإضافة لحصوله على دوري أبطال أفريقيا 5 مرات والسوبر الأفريقي 3 مرات والكونفيدرالية مرة واحدة

ولم يكتف بهذا فحسب، بل حقق الثلاثية التاريخية مع المنتخب المصري أعوام 2006 و2008 و2010، ولقب لكأس الأمم الأفريقية للشباب مع المنتخب المصري للشباب عام 2003.