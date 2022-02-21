الرئيس الألماني يدعو إلى تعاون مكثف بين أوروبا وأفريقيا

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى تعاون مكثف بين أوروبا وأفريقيا.

وفي أعقاب إجراء محادثة مع الرئيس السنغالي ماكي سال في داكار، قال شتاينماير اليوم الاثنين :" رغم كل الاختلافات الموجودة، لابد أن نتوصل إلى طريق نحو شراكة أقوى ومثمرة".

وأضاف شتاينماير أن السنغال كديمقراطية راسخة ومرساة للاستقرار في المنطقة بأسرها، تلعب "دورا محوريا فعليا" ،مشيرا إلى أنه أراد بزيارته أن يعطي "دفعة جديدة" للشراكة الوثيقةالمستمرة على مدار سنوات طويلة بين ألمانيا والسنغال.

وتناول شتاينماير الوضع الأمني الذي أصبح أكثر صعوبة في مالي بعد الانقلاب العسكري هناك، وقال إن هذا الوضع انعكس على المنطقة برمتها " فقد أصبحت المخاطر الأمنية في دول الجوار أكبر خلال الشهور الأخيرة".

وأكد شتاينماير لمضيفه أن النقاش في ألمانيا حول استمرار المشاركة في المهام العسكرية في مالي يتم إجراؤه "بجدية تتسم بروح المسؤولية".

من جانبه، قال سال إنه يتمنى استمرار تواجد الجيش الألماني في مالي.

ورحب شتاينماير بالإنشاء المزمع لمرفق إنتاج لقاحات في السنغال بمساعدة شركة بيونتيك الدوائية الألمانية، وقال إنه بذلك سيتحقق لأول مرة "إنتاج لقاحات في أفريقيا لأفريقيا" لافتا إلى أن هذه اللقاحات لا تزال تأتي حتى الآن من الخارج بنسبة 100% تقريبا.

وأكد سال أن بلاده لا ترغب في مجرد تلقي لقاحات كهدايا بل في القيام بإنتاجها بنفسها منوها إلى أن من غير المقبول أن يقتصر امتلاك اللقاحات على الدول الغنية فقط.

يشار إلى أن أفريقيا لاتنتج سوى 1 % من اللقاحات المستخدمة هذه القارة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة،بحسب منظمة الصحة العالمية.