الولايات المتحدة تحذر من اغتيالات قد تستهدف معارضين لروسيا إذا غزت أوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، من أن لديها معلومات ذات مصداقية بشأن احتمال حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وكتبت باثشيبا نيل كروكر سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت لإبلاغها بـ"معلومات مزعجة" جمعتها الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة: "نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها بالفعل من أوكرانيا، ولدينا كل ما يبرر الاعتقاد بأن هذه المخاوف ستتضاعف في أعقاب شن هجوم عسكري جديد".

وجاء في الرسالة أن "روسيا تخطط لعمليات اغتيال وخطف واحتجاز تعسفي واستخدام للتعذيب سوف تستهدف معارضي الإجراءات الروسية، بما في ذلك المعارضون الروس والبيلاروس في المنفى في أوكرانيا، وصحفيون ونشطاء في مكافحة الفساد، فضلا عن فئات أخرى".

وأضافت السفيرة في الرسالة: "لدينا على وجه التحديد معلومات موثوقة تشير إلى أن القوات الروسية تعد قوائم بأسماء أوكرانيين لقتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات في أعقاب حدوث احتلال عسكري".

ولم تكشف الولايات المتحدة عن مصادر معلوماتها.

جدير بالذكر أن روسيا نفت مرارا عزمها غزو الأراضي الأوكرانية، رغم تقييمات استخباراتية غربية بأنها نشرت نحو 150 ألف جندي على طول حدود البلاد.