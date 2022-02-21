تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد ابن خالته بسبب خلافات على النوم على بطانية، قام على أثرها المتهم بإلقائه من الدور السادس.



وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة.



شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل ابن خالته بإلقائه من الطابق السادس فى مشاجرة بسبب النوم على بطانية، بمنطقة فايدة كامل.



كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي مفاده وجود جثة لشاب إثر سقوطه من علو بمنطقة فايدة كامل في البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وعثروا على جثة شاب، 27 سنة، يرتدى كامل ملابسه ومصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أنه سقط من الطابق السادس.



وأضافت التحريات إلى وجود شبهة جنائية فى الواقعة وبتكثيف الجهود تبين أن المتوفى يقيم مع ابن خالته، 32 سنة، ونشبت بينهم مشاجرة بسبب خلاف النوم على بطانية وقام على أثرها المتهم بإلقاء نجل خالته من الطابق السادس ولقى مصرعه على الفور وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.