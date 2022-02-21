سداسية دورتموند أمام مونشنجلادباخ تنعش أماله في الريمونتادا أمام رينجرز

استعاد بوروسيا دورتموند الثقة وأنعش أماله في العودة أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي بعد أن حقق انتصاره الكبير أمام بوروسيا مونشنجلادباخ أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وكان بوروسيا دورتموند قد تلقى صدمة بالهزيمة على ملعبه أمام جلاسكو رينجرز 2 / 4 يوم الخميس الماضي في ذهاب الملحق الفاصل بالدوري الأوروبي، لكنه استعاد بريقه بفوز كبير على مونشنجلادباخ 6 / صفر مساء أمس الأحد في البوندسليجا.

وقال ماركو رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند، والذي سجل ثنائية في مباراة أمس :"استعدنا الثقة."

وقال المهاجم جوليان براندت إن تحقيق عودة في مواجهة رينجرز لا يزال ممكنا، رغم صعوبة المهمة.

وقال براندت :"لم أفقد الأمل بشأن مباراة يوم الخميس، ولا يفترض بأحد أن يفقد الأمل."

وأضاف :"نحن قادرون على تسجيل الكثير من الأهداف مع الحفاظ على نظافة شباكنا أيضا. هذه المباراة (أمام مونشنجلادباخ) منحتنا الكثير من الثقة، لكن يجب علينا أن ننقل هذا إلى أرض الملعب. أثق دائما في الفريق وأنا متفائل بأننا سنقدم مباراة جيدة يوم الخميس."

ومع ذلك قال براندت إن الفريق لا يحب بالتأكيد مثل هذا السيناريو في كل أسبوع، وذلك في موسم شهد عودة للفريق بعد هزائم كبيرة لكنه شهد أيضا خسائر له بعد انتصارات كبيرة.

ويدرك ماركو روزه المدير الفني للفريق هذا الأمر وهو ما يدفعه للتعامل بحذر شديد مع مباراة يوم الخميس أمام رينجرز.

وقال روزه :"لا أعتقد أن خيبة الأمل تلاشت بهذه المباراة، وإنما لا تزال قائمة. جميعنا نشعر بها. لقد عانينا من انتكاسات في العديد من المباريات."