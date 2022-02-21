 الجنايني: ليس لي علاقة بتوثيق عقد كهربا مع الزمالك.. وقيده مع الأهلي سليم 100% - بوابة الشروق
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الجنايني: ليس لي علاقة بتوثيق عقد كهربا مع الزمالك.. وقيده مع الأهلي سليم 100%

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 1:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 1:33 ص

رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة السابق، على ما يتردد حول تزوير عقد محمود عبدالمنعم "كهربا" مع الزمالك قبل انتقاله للأهلي، في عهده، موضحا تفاصيل الأزمة.

وقال الجنايني في تصريحاته عبر قناة "المحور": "عندما أتيت إلى اتحاد الكرة عقد كهربا مع نادي الزمالك كان موثقًا في عهد مجلس هاني أبو ريدة، ورئيس لجنة شئون اللاعبين في ذلك التوقيت أحمد مجاهد قال ليس لي شأن"، مصرحًا (ناقص بعد كده يسألوني على عقد رفعت الفناجيلي).

وأضاف: "اعتبرت فترة تواجدي في اتحاد الكرة مثل فترة الجيش، وأديت كل ما عليّ بما يرضي ضميري وراضي عن قراراتي، والأشخاص المحترفين أشادوا بما فعلته، وكان لا يوجد مجاملات ولا تأجيلات، قضيت فترتنا والأيام أثبتت أننا لم نفعل غير الشىء الصحيح".

وتابع: "العمل بضمير يرد على الانتقادات، وهذا هو هدفي دائمًا في أي منصب".

وأكمل: "قيد كهربا في الأهلي في اتحاد الكرة كان سليمًا مليون في المائة بعد حصولنا على بطاقة دولية مؤقتة".

وواصل: "كهربا اعتذر بعد أزمته مع محمد فضل، واعتذر في محضر بشكل رسمي، والبعض شكك في اعتذاره".

وأتم: "فخور بالفترة التي قضيتها في رئاسة اتحاد الكرة، وأرى أنني قمت بعملي بشكل جيد للغاية".


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