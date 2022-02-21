 تسلا تتعرض لتدقيق تنظيمي في ألمانيا بسبب خاصية القيادة الذاتية - بوابة الشروق
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تسلا تتعرض لتدقيق تنظيمي في ألمانيا بسبب خاصية القيادة الذاتية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:16 ص

تواجه شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية مراجعة في ألمانيا بسبب خاصية القيادة الذاتية، حيث يتم تشديد التدقيق التنظيمي في تكنولوجيا الشركة لمساعدة السائق.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت صحيفة" بيلد أم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد نقلا عن متحدث باسم المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا "كيه بي أيه" قوله إن المكتب يجري تحقيقا في خاصية التغيير التلقائي للحارة المرورية في سيارات تسلا، وما إذا كانت مرخصة للاستخدام في أوروبا.

وأفادت بيلد بأن المكتب على اتصال بهيئة السيارات في هولندا، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقةعلى سيارات تسلا في أوروبا.

ويشكل التدقيق التنظيمي المتزايد مخاطر على تسويق تسلا لتكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات.

كانت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة قد فتحت الأسبوع الماضي، تحقيقها الثاني في إمكانية وجود عيب بالقيادة الذاتية.

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