السفير الروسي بأمريكا ينفي وجود خطط لبلاده لغزو أوكرانيا

رفض السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، المخاوف بشأن غزو وشيك لأوكرانيا من جانب القوات الروسية، حيث قال في برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد: "ليس هناك غزو، وليس هناك مثل هذه الخطط".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح مساء أول أمسس الجمعة في البيت الأبيض إن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا في الأسبوع الجاري.

وقال أنتونوف إن روسيا اعتزمت مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل كل القضايا العالقة، مكررا مطالب موسكو بأن يوفر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ضمانات أمنية ملزمة بشكل قانوني. وقال السفير الروسي للقناة الأمريكية إن الناتو "ليس منظمة غير حكومية محبة للسلام".

وقالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، في البرنامج نفسه، بشكل منفصل إن بلادها "ستعمل ليل نهار لضمان استغلال أي إمكانية لا تزال تمنع روسيا من الغزو".

ومع ذلك، قالت إن الأيام القليلة الماضية أظهرت أن روسيا بدأت في إثارة استفزازات بإقليمي دونيتسك ولوهانسك.