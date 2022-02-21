انطلاق فاعليات الاحتفالات ليلة تعامد الشمس على وجه رمسيس

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شهد معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، تنظيم احتفالية فنية لأول مرة يتم تنظيمها داخل المعبدين الكبير والصغير، نظرًا لأن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد يتزامن مع تاريخ مميز للغاية، وهو 22/2/202‪2.

وشملت الاحتفالية إطلاق الصواريخ النارية باشاعتها الملونة بالألوان المختلفة والمتعددة، وتفاعل العديد من السائحين بالجنسيات المختلفة والزائرين الحضور داخل الاحتفال بالتصفيق والتشجيع نظرًا لانبهارهم بالحفل الفني.

وتوافد العديد من السائحين والزائرين وأهالي مدينة أبوسمبل السياحي لحضور عرض الصوت والضوء وسط أجواء مبهرة ومميزة، حيث شرح خلاله تاريخ المعبد ونقله، ومدى براعة المصري القديم في علم الفلك والهندسة.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان، أن الشمس سوف تتعامد على وجه رمسيس في الساعة السادسة و٢٣ دقيقة لتعلن موسم الحصاد عند القدماء المصريين.