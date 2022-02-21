قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى تغييرًا كبيرًا في موسكو خلال الـ10 سنوات الماضية، من حيث القدرة على اتخاذ القرار واستخدام القوة العسكرية، مؤكدًا أن الأمر مختلف عن التفكير الاستسلامي السابق لعهد «بوتين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «بوتين» يرى بأن روسيا تمتلك من القوة العسكرية والاقتصادية ما يجعلها ضمن النظام الدولي الكبير إضافة إلى الصين، وخاصة بعد جائحة كورونا والفترة الماضية التي شهدت العديد من الوهن والضعف في النظام الغربي في عمومه.

وأشار إلى أن السنوات العشر الأولى من القرن الـ21 شهدت حركة انعكاسية وظهور نظم أخرى بخلاف النظم الديمقراطية أدى تبنيها إلى كفاءة وإنجاز أكبر، لافتًا إلى جود مقترحات لإنهاء فكرة العقوبات التي تتبناها الولايات المتحدة عندما تتعارض مع طرف دولي؛ وخاصة أنها تمتلك أمورًا مؤثرة بشكل قوي على اقتصاديات الدول الكبرى.

وعن تأثر المنطقة العربية بالأزمة الروسية الأوكرانية، نوه المفكر السياسي إلى أن المنطقة تعاني بالفعل من حروب أهلية في سوريا واليمن، إضافة إلى أوضاع متوترة في العراق والسودان وتونس، قائلًا إن المنطقة غير مستقرة فيما عدا الدول التي اتخذت الإصلاح منهجًا لها مثل مصر والأردن السعودية ودول الخليج.

وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية أوضحت أن الحديث عن التشدد والتعصب والموقف غير العادل يخص أطرافًا أخرى بخلاف المنطقة العربية، متابعًا: «لأول مرة الحديث عن التشدد والتعصب يخص أطرافًا أخرى وإحنا نتفرج، مش عارف ليه لازم نبقى محشورين في كل أزمة»، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية من الأزمات الكاشفة عن الطريقة التي أدير بها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا دولة ليست مكتملة النضج، وتحتاج القدرة على تحقيق الاندماج بين المكونات الأساسية فيها وأصحاب الحضارة والثقافة الروسية والرومانية الأوروبية.