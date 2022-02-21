حبس 4 متهمين بسرقة الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة في الإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس 4 أشخاص، عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية مُسجلة" 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيلًا ارتكب 7 وقائع سرقة للدرجات البخارية بأسلوب المغافلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم السرقات، يفيد ورود معلومات سرية حول تكوين 4 أشخاص، مقيمون في نطاق محافظة البحيرة، تشكيلًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بواسطة كمائن أعدت لهم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم أقرا بارتكابهم وقائع سرقة في نطاق دوائر أقسام شرطة "أول وثانٍ المنتزه" في الإسكندرية، وأول مدينة نصر في القاهرة، وبنها في القليوبية.

تم تحرير محضر إداري بواقعة الضبط، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات، فتم التحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تسليمها لأصحابها، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.