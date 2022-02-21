قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية تؤثر بصورة واضحة على الموارد المائية، ما يستلزم الانتباه لهذه القضية، سواء في مجال التخفيف منها أو التأقلم معها.

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي يعرض عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الوزارة تتعامل مع قضية التغيرات المناخية بإجراءات ومشروعات عديدة، مشيرًا إلى تأثير درجة الحرارة على احتياج واستهلاك النبات لعملية الري.

وذكر أن السيول أصبحت أكثر تطرفًا، سواء في كميتها أو أماكن حدوثها، بسبب التغيرات المناخية غير المسبوقة، مضيفًا أن مصر تقدم تجربة ناجحة في التعامل مع التغيرات المناخية، إذ تم إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، والتي نجحت من تخفيف آثار السيول خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى العمل في مجال حماية الشواطئ لحماية سواحل مصر، خصوصا الدلتا باعتبارها كثر المناطق المعرضة لتهديدات التغيرات المناخية.

وأوضح أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال حماية القطاع من التغيرات المناخية تشمل مناطق: الإسكندرية ومطروح ورأس البر ومصب فرع رشيد وغيرها، مؤكدًا أن الهدف من هذه المشروعات يكمن في أن تصبح المنظومة المائية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها، من تغيرات مناخية أو زيادة سكانية وغيرها.