كشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، آخر تطورات التحقيق مع طبيب وائل الإبراشي، قائلا إن النيابة العامة من تقوم بالتحقيق في المشكلة حاليًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن النيابة العامة وجهت خطابا للنقابة للاستفسار حول بروتوكولات العلاج، والنقابة ردت أنها أرسلت للجنة المعنية في وزارة الصحة والتعليم العالي للسؤال عن البروتوكولات، لكن الرد لم يأت حتى الآن لمراجعة أقوال الجميع.

وحول معرفة نقابة الأطباء بروتوكول علاج فيروس كورونا في مصر، أكد أن النقابة على علم بذلك، لكن التحقيقات تحتاج إلى مخاطبات رسمية من الجهات المسؤولة، مضيفًا أنه يتم النظر إلى الأمر من الناحية المهنية فقط، لذا لا يمكن التداخل في التحقيقات مع النيابة العامة.

ورفض الإفصاح عن نتائج تحقيقات النقابة في الأمر، لما لها من سرية كاملة، وذلك حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في الواقعة، قائلا إن ما يمكن قوله إنه لا يوجد أي نوع من التكاسل أو التأخير في أي حالة.

وذكر أن مستشار النيابة الإدارية العليا مهو المعني بإنهاء التحقيقات واتخاذ القرارات، بالتعاون مع رئيس لجنة التحقيق في النقابة، مضيفًا أن التحقيق في الواقعة مازال مستمرًا.

وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أن النقابة لا تملك التحقيق في الواقعة من الناحية الجنائية، منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات وقت الانتهاء منها.