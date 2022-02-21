إعطاء جرعة معززة أخرى من لقاحات كورونا للأشخاص الأكثر ضعفا في بريطانيا هذا الربيع

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تقرر إعطاء جرعة معززة أخرى من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد - 19 للأشخاص الأكثر ضعفا في بريطانيا هذا الربيع لتعزيز حمايتهم ، فيما تستعد البلاد لإلغاء كافة القيود المرتبطة بالجائحة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم إعطاء الجرعة للكبار البالغ عمرهم 75 عاما فأكثر وللمقيمين في دور الرعاية ولأولئك الذين يبلغ عمرهم أكثر من 12 عاما ومناعتهم ضعيفة ومعرضين للإصابة بالأعراض الحادة لكوفيد.

وسينصح بتلقي الجرعة بعد مرور حوالي ستة أسابيع من تلقي جرعة سابقة ، وهي تعتبر بمثابة جسر قبل بدء حملة تطعيم تنشيطية محتملة هذا الخريف.

تأتي الخطوة قبل ساعات فقط من الوقت المقرر فيه أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنهاء قيود الجائحة في انجلترا، وبعد يوم من إصابة الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما/ بفيروس كورونا.

وبذلك تنضم المملكة المتحدة الآن لقائمة قصيرة نسبيا من الدول التي بدأت في القيام بحملة تطعيم تنشيطية أخرى.فقد قامت إسرائيل الشهر الماضي بإعطاء جرعة رابعة لجميع الأشخاص البالغين.