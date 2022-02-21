ألمانيا: تحريك دعوى قضائية ضد ألماني بتهمة دعم داعش



أعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه اليوم الاثنين، تحريك دعوى قضائية أمام دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة العليا في دوسلدورف ضد شخص بتهمة دعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأوضح الادعاء أنه يُعْتَقَد أن المتهم وهو ألماني الجنسية، زود عضوا في داعش بدولة في غرب افريقيا بأموال ومواد دعائية.

وحسب صحيفة الدعوى، قام المتهم في ايلول/سبتمبر 2017 بنقل رسالة صوتية لزعيم تنظيم داعش يدعو فيها لشن هجمات في كل أنحاء العالم. كما يُعْتَقَد أنه حول نحو 1000 يورو إلى عضو داعش في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 وآب/أغسطس 2017.

وأضاف الادعاء أن المتهم كان واضحا بالنسبة له، أن هذا المبلغ سيتم به تمويل تدريبات قتالية في معسكرات تدريب لداعش في ليبيا واستقطاب مقاتلين جدد للتنظيم.