مديرية الرياضة بالأقصر تناقش الشروط المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة الـ9

عقد صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب من الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأوائل بالمحافظة النسخة الثامنة.

وناقش رشوان، الشروط المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بالأقصر، وذلك حسبما ورد من وزارة الشباب والرياضة وشروط التصفيات المؤهلة للدوري للعام 2021-2022، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات في صدارة أولويات الوزارة والمديرية حفاظًا على صحتهم.

وشدد على جميع القائمين على تنفيذ الدوري، اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية، مع ضرورة تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري المشاركين بالدوري، على أن تقوم كل إدارة فرعية بالتنسيق مع المديرية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك وفقًا للأكواد المرسلة.

وأشار إلى أن تنفيذ الموسم الجديد من الدوري 2021-2022 في ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.