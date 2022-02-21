الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء بعثة تدريب عسكري في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا خلال اجتماعهم في بروكسل، اليوم الاثنين، على قرار سياسي بإنشاء بعثة استشارية للتدريب العسكري في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد، قال كوليبا : "لقد توصلنا إلى اتفاق يقضي بأن ينشئ الاتحاد الأوروبي بعثة استشارية للتدريب العسكري في أوكرانيا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف: "سيتم توضيح معالم هذه البعثة وفترة نشرها، لكن القرار تم التوصل إليه من حيث المبدأ".

واعتبر كوليبا أن إطلاق مثل هذا التعاون في المجال العسكري سيكون بمثابة "إشارة سياسية مهمة لزيادة وجود الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا"، وأكد أن هذه البعثة لن تكون بعثة قوات قتالية.