القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تنشر 24 مروحية عسكرية حديثة

نشرت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية مروحيات عسكرية حديثة من طراز إيه (AH-64E v6) في معسكر همفريز في مدينة بيونغ تايك بإقليم كيونغكي.

وتعد المروحية (إيه إتش-64 في 6) هي أفضل بكثير من الأجيال السابقة عندما يؤخذ في الاعتبار قدرتها الفتاكة، وقدرتها على البقاء وأدائها وقدرتها على المناورة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب اليوم الاثنين، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج أحدث مروحية عسكرية.

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت في إجراءات المتابعة لنتيجة مراجعة وضع الدفاع العالمي (GPR) التي تم إصدارها في نهاية العام الماضي، وفي ذلك الوقت قررت الإدارة الأمريكية التمركز الدائم، لسرب طائرات الهليكوبتر الهجومية ومقر فرقة المدفعية في كوريا الجنوبية بدلا من التمركز بالتناوب.