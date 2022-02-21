سوهاج: ضبط 10 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، عن ضبط 10 أطنان سولار بأحد الأماكن الغير مرخصة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على أماكن تداول السلع الغذائية والمنتجات البترولية.



وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية قد تلقت معلومات بشأن وجود أحد الأماكن الغير مرخصة بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تقوم بالإتجار في المواد البترولية.



وعلى الفور تم التنسيق مع مباحث التموين وشن حملة مكبرة على المكان، وتمكنت الحملة من ضبط 10 أطنان سولار وبعض المعدات والأدوات المستخدمة بالمكان والتي تم التحفظ عليها.



وأكد على تحرير محضر جنحة، وإحالة الواقعة إلى النيابة.