 محافظ الإسكندرية: تخصيص قطعة أرض بالمنشية الجديدة لإقامة مقر لدار الإفتاء - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية: تخصيص قطعة أرض بالمنشية الجديدة لإقامة مقر لدار الإفتاء

هدى الساعاتي:
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:32 م

خصص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، قطعة أرض على مساحة 500 متر مربع من أملاك الدولة بالمحافظة، لصالح دار الإفتاء المصرية، لإقامة مقر لدار الإفتاء عليها خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الموقع.

فيما تابعت عزة سعد رئيس حي وسط، تسليم قطعة الأرض التي تم تخصيصها لدار الإفتاء المصرية، وذلك بموجب قرار التخصيص رقم 9 الصادر من المجلس التنفيذي للمحافظة لسنة 2018، والقرار رقم 162 لسنة 2019 من رئاسة مجلس الوزراء، لإقامة مقر لدار الإفتاء بالمحافظة.

وشاركت إدارة الأملاك الأميرية بحي وسط في توقيع الإحداثيات وتسليم قطعة الأرض الكائنة بجوار الحماية المدنية بالمنشية الجديدة للمختصين بدار الإفتاء المصرية.

جاء ذلك بمشاركة اللجنة المشكلة من جهاز حماية أملاك الدولة رئيسا، وعضوية كلا من مديرية المساحة بالإسكندرية، وإدارة الأملاك الأميرية بحي وسط وممثل لدار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للتشغيل والخدمات والإدارة العامة للمشتريات والمخازن.

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