تحدث رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الأسبق، عن تواجد البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المصري، خاصة وأنه كان مدرب الملكي السابق، مؤكدًا أنه سيصعد بمصر للمونديال القادم.

وقال كالديرون في حواره، عبر القناة الأولى المصرية، مساء أمس: "كيروش يقدم أداء طيب، لقد نجح في إظهار أن كرة القدم المصرية تمتلك إمكانيات جيدة، وسوف ينجح في الصعود مع الفراعنة إلى كأس العالم، أنا أشجعه".

وتابع: "يمتلك خبرات كبيرة، فهو مدرب يعرف جيدا كيف يدير المباريات بشكل جيد".

وانتقال للحديث عن ريال مدريد قائلا: "الحصول علي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمر معقد جدًا، المباراة أمام باريس سان جيرمان أثبتت أن الفريق بعيدًا عن المنافسة على البطولة، لكنني في النهاية أشجعه لأنه فريقي".

واستطرد: "بنزيما مهاجم فوق العادة، يعيش حاليًا فترة توهج ويساعد الفريق كثيرًا وأحد اللاعبين المؤثرين داخل ريال مدريد".

وأردف: "القوانين الخاصة بنادي ريال مدريد تصعب من مهمة أي شخص يرغب في خوض انتخابات رئاسة النادي، وهذه القوانين يجب تعديلها".

وعن دوري السوبر ليج، أوضح كالديرون رأيه، حيث قال: "لقد جاء في وقت خاطئ في ظل الظروف التي كانت تعاني منها الأندية الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا يسير بشكل جيد، أعتقد أن هناك تغييرات جيدة لصالح كرة القدم العربية والإفريقية في ظل رئاسة إنفانتينو للاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب علينا دعم هذه التغييرات".

وحول إقامة كأس العالم كل عامان، أتم تصريحاته قائلا: "إنه أمر صعب جدًا، إقامة البطولة كل أربع سنوات يزيد من شغف الجماهير، وإقامتها كل عامين سيزيد من عدد المباريات مما سيؤثر على اللاعبين ويصيبهم بالإرهاق، ومن الصعب تطبيق قرار إقامة البطولة كل عامين".