كريم الحسيني بعد اتجاهه لبيع المشروبات الساخنة: «اتولدت وهاموت ممثل»

نشر الفنان كريم الحسيني، عبر حسابه على فيسبوك فيديو يشكر من خلاله كل من دعموه وساندوه معنويا بعد اتجاهه لبيع المشروبات الساخنة في الشارع، كحل بديل له بسبب عدم تلقيه أعمالا جيدة.

وعلق كريم على الفيديو قائلًا: "بشكركم من كل قلبي على مشاعركم النبيلة، والدعم وكل الدعوات الحلوة اللي جاتلي.. هافضل أقول حلمك ملوش تاريخ صلاحية لحد آخر نفس، اتولدت ممثل وهاموت ممثل".

يذكر أن الفنان كريم الحسيني فاجأ الجميع باتجاهه لبيع المشروبات الساخنة، متجولا بسيارته في الشوارع والميادين، وهو ما أثار تجاهه حملة تعاطف كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.