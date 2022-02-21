دي خيا يتطلع للاعتزال وهو في صفوف مانشستر يونايتد

أبدى الحارس الإسباني الدولي ديفيد دي خيا رغبته في اعتزال كرة القدم وهو في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم دي خيا إلى مانشستر في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني ومنذ ذلك الحين تطور بشكل لافت ليصبح واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم.

وقال دي خيا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين "أحب حقيقة أنني ولدت في مدريد، لكن في نهاية اليوم هي مجرد مدينة".

وأضاف "الآن أشعر بأنني من مانشستر، أشعر كأي شخص أخر من مانشستر، فالمكان الذي تحظى فيه بالحب والترحيب يكون بيتك".

وأشار "أنا هنا منذ عدة أعوام وبالطبع أي شيء قد يحدث في الحياة، في عالم كرة القدم ، لكن بصراحة لا أرى نفسي بعيدا عن مانشستر يونايتد".

ويخوض دي خيا أول مواجهة له مع فريقه السابق أتلتيكو منذ الرحيل عندما يلتقي مانشستر مع مضيفه الإسباني بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأكد "بالطبع أعود إلى دياري لخوض هذه المباراة، أعود إلى النادي الذي منحني الفرصة لكي أصبح ما صرت عليه اليوم، لكنها مباراة أخرى".

وتابع "الجميع يرغب في اللعب بشكل جيد، نريد الفوز.. هي مباراة في دوري أبطال أوروبا، أتمنى لأتلتيكو مدريد كل التوفيق، لكني لا أعرف ما إذا كانت حقيقة مواجهتنا لهم فأل خير أم لا... الجميع سيذهب إلى هناك بهدف الفوز وخصوصا أنا".