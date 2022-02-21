رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا يعلن ضوابط حضور مباراة مصر والسنغال

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن رفع القيود يرتبط بعاملين؛ أولها تلقيح 70% من الفئات المستهدفة ضد الفيروس، لافتًا إلى أن الثاني هو تحول إصابات «كوفيد – 19» إلى بسيطة مثل دور الإنفلونزا العادي.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدول التي لقّحت 70% من مواطنيها وبدأت تقليل الإجراءات الاحترازية شهدت زيادة في الإصابات، مؤكدًا أن تلك الإصابات نتيجة للحصول على اللقاحات والوعي بسيطة وليست مصاحبة بزيادة في عدد دخول المستشفيات أو الرعاية المركزة.

وعن ضوابط حضور مباراة مصر والسنغال، ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، أشار إلى تطبيق بعض الشروط المطبقة في العديد من الأماكن، وهي الحصول على تحصين كامل بلقاح كورونا وحمل الشهادة التي تثبت ذلك.

وأوضح رئيس مكافحة كورونا، أن السعة الاستيعابية للإستاد ستكون النصف لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، مناشدًا الجمهور اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعدم التوجه إلى الإستاد إذا كانوا يعانون من أعراض الإنفلونزا الموسمية وكورونا.