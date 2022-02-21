جمعة: مستعدون لفتح أي مصلى سيدات تتوافر فيه متطوعة للإشراف على إجراءات كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ليس من الممنوع فتح مصليات السيدات، لكن الأمر متعلق بالتنظيم، مؤكدًا ضرورة الاطمئنان بأن الإجراءات الاحترازية مطبقة في مصليات السيدات.

وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن «أي مصلى سيدات ستتوفر له واعظة متطوعة للإشراف على عملية الإجراءات الاحترازية في رمضان مستعدين نفتح من دلوقتي».

وأكد أنه تم تفويض مديري المدريات بأن أي مصلى سيدات سيتوفر فيه سيدة وطنية وسطية تفهم الدين فهمًا صحيحًا تتحمل المسؤولية، فإنه سيحصل على موافقة كتابية من الإدارة بفتحه مع الإشراف على تطبيق الأجراءات الاحترازية في المصلى.

ولفت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم الاجتهاد للتوسع في مصليات السيدات خلال شهر رمضان، داعيًا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي لقاح كورونا.