 الخطوط المغربية تطلق أولى رحلاتها الجوية بين الدار البيضاء وتل أبيب 13 مارس - بوابة الشروق
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الخطوط المغربية تطلق أولى رحلاتها الجوية بين الدار البيضاء وتل أبيب 13 مارس

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 3:43 م

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، اليوم الاثنين، إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وذلك اعتبارا من يوم 13 مارس المقبل.

وذكرت الشركة المغربية في بيان اليوم، أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات ذهابا وعودة في الأسبوع، تزيد إلى 5 رحلات خلال فترة قصيرة.

وقالت شركة الخطوط الجوية المغربية، إن هذا الخط الجوي الجديد، يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي، كما يهدف كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة.

وكانت الخطوط المغربية قررت تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب والتي كانت مرتقبة يوم 12 ديسمبر2021، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي.

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