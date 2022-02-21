بريطانيا: تأجيل اجتماع الحكومة بشأن كورونا وسط تقارير عن خلاف بين وزيري الخزانة والصحة



تأجل اجتماع للوزراء البارزين في الحكومة البريطانية كان مخصصا لإعلان خطة رفع القيود المتبقية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وسط تقارير عن نشوب خلاف حول تمويل الخطة بين وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن الاجتماع كان مقررا بالحضور الفعلي في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، وإن بعض الوزراء شوهد وصولهم في الموعد المحدد لبحث خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المسماة "التعايش مع كوفيد" للمرة الأولى.

ونقلت بلومبرج عن ماكس بلين المتحدث باسم جونسون، قوله إن الاجتماع سيعقد افتراضيا الآن قبل الكلمة التي سيلقيها جونسون أمام البرلمان والمقررة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم.

وأوضحت بلومبرج أن بلين رفض التعليق على تقارير بنشوب مواجهة بين سوناك وجاويد ، مشيراً إلى انه من "الشائع" بين الوزراء "بحث وتطوير" الخطط طوال الوقت.

وأفادت صحيفة "التليجراف" بأن الوزيرين البارزين "مختلفان" بشأن فحوصات فيروس كورونا حيث يرغب جاويد في الإبقاء على مجانية الفحوصات لوقت أطول في حين يعترض سوناك على ذلك بسبب التكلفة.