عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تقديم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هدية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الدوحة.

والهدية هي قميص المنتخب القطري لكرة القدم مع رقم 22 واسم إبراهيم رئيسي مكتوب عليه.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع طهران.

وقال الأمير القطري، خلال المؤتمر الصحفي: «جددنا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات ومواجهة التحديات، وبحثنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم قطر وإيران، وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة».

وتابع: «أجدد استعداد دولة قطر لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة، واطلعت من الرئيس الإيراني على ما وصلت إليه مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، وقطر تتابع بكل اهتمام سير مفاوضات فيينا لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار المنطقة».

وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل قريبا لاتفاق يرضي كل الأطراف ويضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.