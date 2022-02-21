نجح أطباء قسم جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في استئصال ورم سرطاني متشعب لمريض يبلغ من العمر 44 عامًا.

وكان المريض يعاني من ورم سرطاني مرتجع ومتشعب بالجلد Recurrent malignant melanoma في الذراع الأيمن، وكان قد أجرى عملية استئصال سابقة للورم منذ شهر، ونجح فريق جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي، في إجراء عملية استئصال ناجحة للورم السرطاني، حيث تم استئصاله وعمل تشريح للأوعية الدموية والأعصاب بالذراع مع الحفاظ عليها، وتفريغ الغدد الليمفاوية تحت الإبط، وخروج المريض بصحة جيدة من المستشفى للمتابعة بالعيادات الخارجية به.

وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط، سددها المنتفع.