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وزير إماراتي: لا نية لفرض ضريبة على الدخل حاليا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:18 ص

أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن بلاده لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، وذلك بعد أسابيع من إعلان البلاد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

وقال الوزير ثاني الزيودي، في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرج" اليوم الاثنين :"الأمر ليس مطروحا حاليا على الطاولة على الإطلاق".

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية في وقت سابق من العام الجاري استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023، وذلك في مسعى لمواكبة أحدث المعايير الدولية.

وقال الزيودي إن الأعمال تلقت فرض الضريبة الجديدة "بطريقة إيجابية"، موضحا أن الضريبة الجديدة ستحل محل معظم الرسوم التي يتعين على الشركات دفعها حاليا.


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