رئيس محلية النواب عن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية: «المحليات السبب»

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل ما وصلت إليه اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لانتهاء أزمة التعدي على الأراضي الزراعية وتخصيص قانون للإيجار القديم.

وقال خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، إن التعدى على الأراضى الزراعية هى قضية أمن قومى مصرى ولا تقل فى أهميتها عن محاربة الإرهاب فى سيناء أو مكان بالدولة، لافتًا إلى أن فساد بعض الموظفين الصغار فى المحليات.

وأشار إلى أنه يجب التصدى من قبل المحافظين بكل قوة لهذه الظاهرة ومنعها من المهد، قائلًا: «اللى مش قادر يتصدى ليها من المحافظين يرحنا ويريح نفسه ويستقيل».

وأضاف، أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا ضخمًا فى سبيل الارتقاء بمستوى حياة المصريين وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، والعمل على توفير جهدهم، ولابد من أن يعى المواطن خطورة المسألة والتكاتف مع الدولة فى القضاء على هذه الظاهرة.