الرئيس السنغالي يؤكد دعم الاتحاد الإفريقي للحوار بين السودانيين

أكد الرئيس السنغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ماكي سال، دعم الاتحاد لجهود الحوار بين كافة الأطراف السودانية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.



وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر، التقى الرئيس السنغالي، في داكار، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وداكار وسبل تطويرها وترقيتها في مختلف المجالات إلى جانب القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وهنأ عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء، الرئيس السنغالي بتوليه رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.



وأشاد الفريق إبراهيم جابر، بالدور الذي قام به الرئيس ماكي سال بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، خلال القمة الإفريقية الأوروبية التي عقدت مؤخرا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والنتائج التي خرجت بها لصالح إفريقيا، خصوصا في دعم السلم والأمن في القارة وتوطين إنتاج لقاحات كوفيد 19.



وسلم عضو مجلس السيادة، الرئيس السنغالي رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تضمنت شرحا للأوضاع السياسية بالسودان وخطوات الحوار الجارية مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية للتوصل إلى توافق وطني.