قسم الأراضي والمياه بزراعة سوهاج يواصل دوراته التدريبية

يواصل قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع وحدة التدريب والإرشاد بالكلية، تنظيم الدورات التدريبية التي تستهدف الطلاب والخريجين والمعنيين بهذا المجال.



وصرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، بأن الدورات تهدف إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات العملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، إلى جانب تأهيلهم لإيجاد فرص عمل حقيقية في مجالات التخصص المختلفة.



وأوضح الدكتور محمد عبد الحفيظ، عميد الكلية، أن البرنامج التدريبي للدورات يتضمن مجالات الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية، تحليل العناصر الصغرى والثقيلة، وطرق تصنيع السماد العضوي (الكمبوست).



وأضاف أنه شارك فيها 30 متدربًا مقسمين على مجموعتين في الفترة من 14 حتى 24 فبراير الجاري، وتقام بمعامل التدريب المختلفة داخل القسم.



وأشار الدكتور أسامة إبراهيم، القائم بعمل رئيس القسم، إلى أن القسم يقدم خدمات متنوعة، ويقوم بدور فعال في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال ما يقدمه من استشارات فنية وزراعية للفئات العاملة في قطاع الزراعة، عن طريق استخدام إمكانيات المعامل البحثية المتميزة بالقسم، فيما يخص تحليل التربة والمياه والنبات والأسمدة والأعلاف.



من جانبه أضاف الدكتور علي رفعت مرسي منسق الدورات التدريبية بالقسم، أن يقوم بالتدريب نخبة من الأساتذة والمختصين بالكلية، حيث شارك في تقديم البرنامج التدريبي كل من الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد، والدكتور محمد سليمان، والدكتورة فاطمة نصر الدين، والدكتور علي عبد الجليل، وعدد من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالكلية.