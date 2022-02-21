وجه أحمد حسام "ميدو" نجم ومدرب الزمالك السابق، رسالة للاعبي الأبيض عقب التعادل مع ساجرادا الأنجولي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي، مؤكدًا أن فريقه لم يخرج من المنافسة على التأهل رغم التعادل مرتين في بداية المشوار.

وتعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، في الجولتين الأولى والثانية، لمواجهات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو في تصريحاته عبر قناة "المحور": "يجب على إدارة الزمالك أن تحمي كارتيرون وفريقها بشكل جيد، الزمالك ما زال في الملعب، لم يخرج من إفريقيا وحزين من الهجوم على المدرب بشكل مبالغ فيه".

وأضاف: "لا يجب تخوين كارتيرون وأكبر دليل أنه عندما يريد الرحيل سيقول للإدارة ويدفع الشرط الجزائي ثم يرحل مثلما فعلها من قبل، التشكيك فيه أمر مؤسف بالنسبة لي".

وتابع: "على جميع اللاعبين في الزمالك أن يراجعوا أنفسهم، يجب أن تدركوا قيمة قميص الفريق، الزمالك عندما يفوز ينام 60 مليون مشجع سعداء".

وأكمل: "الزمالك لم يخرج من دوري أبطال إفريقيا وما زال منافسًا قويًا على البطولة".

وواصل: "الزمالك بدون لاعب ارتكاز رقم 6 وفي غياب طارق حامد مثل (السيارة التي تعمل بدون موتور)، خوض المباريات بدون لاعب رقم 6 في وسط الملعب يفقدك خط الوسط".

وأردف: "الأهلي عندما تعادل مع الهلال السوداني (الدنيا متهدتش) بل العكس الكل أكد أن النتيجة إيجابية وسيبني الأهلي على ذلك، يجب أن يكون الزمالك مثل الأهلي لا بد من وجود حماية لمدرب الزمالك وللفريق نفسه، مدرب الزمالك مباح للجميع عكس الأهلي".

وأتم: "اللاعب الذي يتكبر على النعمة ولا يعجبه التواجد في الزمالك أيا كان من سيندم، كل الذي رحل من الزمالك يريد العودة مرة أخرى، 80% من اللاعبين خارج تركيزهم".