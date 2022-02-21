محمد علي خير: أسأل الله أن يشفي سمير صبري جزاء ما قدم



حرص الإعلامي محمد علي خير، على تقديم دعم معنوي للفنان القدير سمير صبري الذي يمر بمحنة مرضية صعبة.

وكتب خير على حسابه على فيسبوك: "سلامتك، سيرته الطيبة في دعم زملائه من الفنانين في كرباتهم سرا ودون إفصاح تسبق اسمه وحضوره، وقد حكى لي بعض الفنانين عن هذا الفنان الكبير الذي لا يترك مريضا إلا وزاره ووقف بجواره".

وأضاف: "عن الفنان الكبير سمير صبري أكتب وقد علمت أنه يمر بظروف صحية حرجة.. اللهم نسألك الشفاء العاجل لعبدك سمير صبري جزاء ما قدم من خير في صمت تام لكل محتاج".

يذكر أن الفنان سمير صبري يعاني من بعض المشاكل الصحية في منطقة الركبة، وأجرى أكثر من عملية، وهو ما جعله يظهر مؤخرًا على كرسي متحرك.