النمسا تعارض فرض عقوبات أوروبية استباقية ضد روسيا

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، إنه يعارض فرض عقوبات "استباقية" ضد روسيا الاتحادية.

وقال وزير الخارجية النمساوي لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين: "العقوبات هي رد فعل، نوع من العقوبة، لا يمكن ولا يجب أن يتم اتخاذها مسبقا. لقد قلنا دائمًا في الاتحاد الأوروبي أننا سنرد بشكل متناسب على أي عمل عدواني".

وأضاف شالنبرج: "أعتقد أن النهج الصحيح هو عدم الإعلان مسبقا عن الشكل الذي ستبدو عليه حزمة العقوبات هذه".

وفي وقت سابق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل مشروع حزمة من العقوبات ضد روسيا.

وأوضح أن الإعلان رسميا عن هذه العقوبات لا يمكن الشروع به، إلا في حالة "العدوان العسكري" الروسي على أوكرانيا.