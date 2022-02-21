ضبط شخص استولى على أموال مواطن بزعم إلحاق نجله بمعهد بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على مبلغ مالي من مواطن بزعم قدرته على إلحاق نجله بمعهد بالقاهرة.



وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من مواطن، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، باستيلاء شخص على مبلغ مالى منه بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة -على خلاف الحقيقة-.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج- بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسؤلين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى بعض الجهات الحكومية المختلفة -على خلاف الحقيقة- وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.