 القوات الإسرائيلية تعتقل 24 فلسطينيا من محافظتي رام الله والخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تعتقل 24 فلسطينيا من محافظتي رام الله والخليل

( د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:52 ص

أفادت مصادر أمنية فلسطينية بقيام القوات الإسرائيلية اليوم الإثنين، باعتقال 24 فلسطينيا من محافظتي رام الله والخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، عقب اقتحامها قرية دير أبو مشعل، وبلدة سلواد".

وأشارت إلى "اعتقال قوات الاحتلال اليوم 11 مواطنا وفتشت منازل في محافظة الخليل" ، لافتا إلى "نصب قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها".

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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