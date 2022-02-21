جامعة بني سويف التكنولوجية تناقش مع وفد كوري الحصول على الجودة والاعتماد الدوليين

عقد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اجتماعًا مع أعضاء الوفد الكوري المتواجد بالجامعة، بمشاركة خبراء من هيئة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة حصول الجامعة على الجودة والاعتماد الدوليين.

وخلال كلمته، رحب رئيس الجامعة بالحضور، مؤكدًا دعم علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية فى شتى المجالات وخاصة التعليم التكنولوجي، من خلال تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وفق الأسس العالمية لتخريج أجيال متميزين علميًا وثقافيًا وعمليًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة بين الجانبين فى العديد من المجالات، كما قدم الدكتور ندا الشكر للشركاء الكوريين على الدعم المقدم للجامعة.

وخلال الاجتماع، تم عرض فيديو تعريفي عن جامعة بنى سويف التكنولوجية، ثم شاهد الحضور عرضًا تفصيليًا قدمه رئيس الجامعة تضمن شرحًا للبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى عرض خطة الجامعة المستقبلية التي تتضمن إمكانية التوسع في البرامج الدراسية والإنشاءات والمباني الجديدة.

ويتضمن الاجتماع، مناقشة الأعمال والمعايير التي تم إنجازها مؤخرًا بالجامعة؛ سعيًا لمنح الجامعة الجودة والاعتماد الدوليين لبرنامجى الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات وفق الخطة الموضوعة لذلك.