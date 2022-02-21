رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس قد يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن لقاحات «كوفيد – 19» آمنة على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة، لافتًا إلى أن بعض الأقوال العلمية تشير إلى أن كورونا كمرض يؤثر على الصحة الإنجابية للجنسين.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن فيروس كورونا في بعض الأحيان يؤثر على الصحة الإنجابية لكن اللقاحات آمنة تمامًا، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الأجيال الجديدة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تشجع السيدات الحوامل على لقاحات كورونا؛ لأن بعض الدراسات تفيد بأن المناعة المكتسبة منها تنتقل إلى الجنين، مشيرًا إلى أن الوزارة مهتمة بصحة الرجل والمرأة على حد سواء وتخاف عليها بصورة متساوية.

وجدد رئيس لجنة مكافحة كورونا، التأكيد على أن اللقاحات آمنة ولا تؤثر على الذكورة، متابعًا عن الوضع الوبائي: «منحى الإصابات بدأ يقل الأسبوع الماضي، وخاصة الوفيات، وهو بادرة الوصول إلى مرحلة الثبات، وبداية النهاية للموجة الحالية».