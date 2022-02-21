غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون مع مجتمع الأعمال في إسرائيل

بحث ممثلان عن كل من أبوظبي وإسرائيل، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص في الجانبين.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، فقد بحث يوسف علي موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي مع رون مالكا مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص في أبوظبي وإسرائيل، والارتقاء بآليات التواصل والتنسيق بين مجتمعي الأعمال إلى مراحل متقدمة تلبي تطلعات الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة المسؤول الإسرائيلي لمقر الغرفة يرافقه أمير حايك سفير دولة إسرائيل بالإمارات.

وعبر موسليام عن سعادته بزيارة الوفد الإسرائيلي، ولفت إلى أن من شأنها الإسهام في تحفيز الشراكات الفاعلة بين أبوظبي وإسرائيل، والدفع بأوجه التعاون المختلفة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الصناعات التقنية، وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.

وأعرب مالكا عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في إسرائيل.