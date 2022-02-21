قال أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعبين، إن محمود عبد الرحيم "جنش"، سيعود للزمالك من جديد عقب انتهاء إعارته لنادي فيوتشر، مؤكدًا أن ناصر منسي، وقع رسميا للأبيض قبل الرحيل بسبب إيقاف القيد.

ويواجه الزمالك صعوبة، في تجديد تعاقد محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأساسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد تألقه الملفت في كأس الأمم مع المنتخب، وذلك بجانب اقتراب نادي فاركو من تفعيل بند الشراء في عقد حارس الأبيض الآخر محمد صبحي، وكما هو الحال مع جنش والذي يقدر بند شراء عقده مليون جنيه فقط.

وقال يحيى، في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "من الطبيعي عودة جنش للزمالك بعد نهاية إعارته".

وأضاف: "جنش تعرض للظلم برحيله عن الزمالك لكنه كان قد وصل لنقطة يجب فيها الرحيل عن الفريق لعدم حدوث مشاكل".

وعن تعاقد الزمالك مع ناصر منسي، أوضح: "إنه من أفضل المهاجمين في مصر وأمير مرتضى يرغب في ضمه بشدة وأندية الدوري كلها ترغب في ضمه".

وواصل: "لولا إيقاف القيد بنادي الزمالك لتواجد ناصر منسي في الزمالك بشكل رسمي".

وانتقل للحديث عن عودة محمد عبدالمنعم للأهلي، قائلا: "عبد المنعم مدافع قوي من يومه، وأصر على الاستمرار في سموحة موسم ثاني لشعوره إنه لن يلعب في الأهلي".

وشدد: "قرار محمد عبد المنعم أفاد الجميع، فلو عاد للأهلي لم يكن سيشارك بشكل أساسي ولن نكن رأيناه مع منتخب مصر بالأداء الكبير الذي قدمه".

وعن رحيل مصطفى فتحي، عن الزمالك، أجاب: "نادي التعاون كان متمسك جدًا به، والمدرب تأكد أنه اختار صح واللاعب يقوم بالفارق مع الفريق بشكل جيد جدًا".

وأتم: "الزمالك أدار الموضوع بشكل جيد جدًا ببيع مصطفى فتحي واستفاد جيدًا من الصفقة بعقد لمدة ثلاث سنوات".