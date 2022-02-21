وزير خارجية النمسا: لو تخلينا عن مبادئنا ووافقنا على مطالب روسيا سينهار الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية النمسا، الكسندر شالينبرج، تعليقًا على الأزمة الأوكرانية الروسية، إن الخبرات السابقة أثبتت أن العقوبات لا تأتي بنتائج إيجابية، لاسيما حين يتعلق الأمر بروسيا، متسائلا: «ما هو الخيار الآخر المتاح للأوروبيين؟».

وأضاف، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن أوروبا لم ولن تفكر في الرد العسكري، لكن إن فشلت كل المحاولات لإنهاء الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية فلن يكون هناك خيار آخر سوى العقوبات.

وردًا على سؤال أيهما أقل خسائر: الحرب أم رفض عضوية أوكرانيا داخل الناتو، أوضح أن الأمر لا يقاس بهذه الطريقة، معقبًا: «صحيح لا توجد خسائر أكثر قسوة من خسائر الحروب لكن لا يمكن للاتحاد الأوروبي التخلي عن مبادئ في العلاقات الدولية وافقت عليها روسيا».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال رفض انضمام أوكرانيا للحلف لأن دولة ثالثة تهدد بالحرب، قائلا: «لو تخلينا عن مبادئنا الآن ووافقنا على الطلبات الروسية فإن الاتحاد الأوروبي سينهار تماما وسنجد غدا الجميع يهدد بالحرب لتحقيق مطالب معينة».