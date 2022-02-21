رئيس الأكاديمية العربية للعلوم: نتمنى إنجازات بالنقل البحري على غرار ما يحدث في كل المجالات بمصر

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن التعليم البحري يجب أن يكون على أرقى مستوى ومعتمد دوليا ويتواكب مع التطورات التعليمية العالمية حتى يستطيع الطالب المنافسة مع أقارنه من الدارسين في الكليات الأخرى.

وأضاف، ضمن "جلسة دور المؤسسات التعليمية في تأهيل كوادر للنقل البحري"، في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: "نحافظ على المعايير الدولية مثل الأمن والسلامة حتى يحصل ينافس طلابنا في سوق العمل الدولية، وحصلنا على اعتماد من شركة مرسك".

وأكد أن الأكاديمية لديها علاقات دولية مميزة، حيث وقعت اتفاقيات مفعلة مع عدد كبير من الجامعات العالمية المميزة في مختلف مجالات الدراسة مثل الهندسة والنقل البحري كما منحت طلابها فرص للتدريب الدولي: "مش أقل من 1000 طالب عندنا موجودين خارج مصر".

وذكر أن النقل البحري مهم جدا وتهتم القيادة السياسية به حيث تعمل على تطوير الموانئ والأسطول البحري، موضحًا: "نتمنى أن نرى فيه إنجازات على الأرض على غرار ما يحدث في كل المجالات بمصر".