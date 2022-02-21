 وكالة روسية: انفجار في مطار دونيتسك شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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وكالة روسية: انفجار في مطار دونيتسك شرقي أوكرانيا


نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 11:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 11:17 ص

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن انفجارًا وقع في منطقة مطار دونيتسك، التي وصفتها بأنها "جمهورية معلنة من طرف واحد"، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

جاء ذلك في نبأ عاجل للوكالة الروسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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