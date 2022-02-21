وكالة روسية: انفجار في مطار دونيتسك شرقي أوكرانيا

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قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن انفجارًا وقع في منطقة مطار دونيتسك، التي وصفتها بأنها "جمهورية معلنة من طرف واحد"، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.
جاء ذلك في نبأ عاجل للوكالة الروسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.