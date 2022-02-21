قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن فلسطين تثمن قرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا والذي قضى بأن مناهضة الصهيونية لا يعد معاداة للسامية.

واعتبر اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني - هذا القرار تاريخيًا لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان، وحماية لحرية الرأي والتعبير، وانتقاد الحركة الصهيونية أو انتقاد إسرائيل كدولة "أبرتهايد" لا يعتبر انتقادًا أو كراهية لليهود.

وتابع اشتية: "نطالب بقية الدول تبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية، وأن يقف العالم ضد الاحتلال بغض النظر على لون أو دين المحتلين."

من ناحية أخرى، قال اشتية إن أهل القدس في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان، يتعرضون لسياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بهدف تهجيرهم قسريًا عن منازلهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، مُحذرًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المُضي في سياساتها، ومحملاً إياها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع.

وأكد أن الشعب الفلسطيني في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لهذه السياسات، وسيقاومها بكل قوة وإصرار.