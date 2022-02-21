مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أمام مدينة ميت غمر بالدقهلية

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة على طريق المنصورة ميت غمر أمام مصنع الغزل والنسيج بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شركة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع بميت غمر، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شخص فى العقد الخامس من عمره، بعد أن صدمته سيارة أثناء مروره من على الطريق، وجارى نقله إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من التعليمات الإرشادية لقائدى المركبات لاتباعها، لتفادى حوادث الطرق المتكررة.

وأوضحت المرور، أهمية تقدير المسافات وعدم تناول المواد المخدرة، مشددة على اليقظة أثناء القيادة وعدم مخالفة قواعد التخطى وعدم إتباع قواعد أولوية المرور، وتجنب القيادة الخطرة وعدم تجاوز حدود السرعات المقررة والتهدئة والتوقف المفاجئ.

وأكدت المرور، أن انفجار الإطارات بسبب عدم مراجعة صلاحيتها أو تلف الفرامل أو أجهزة التعليق.

وأوضحت المرور، أنه يجب عدم التوقف الخاطئ على جانب الطريق وعدم الدوران غير القانونى، وتجنب السير عكس الاتجاه، وبعض العوامل الأخرى المتعلقة بحالة الطريق والمنافذ العشوائية التى يقطع من خلالها قائدو المركبات نهر الطريق.